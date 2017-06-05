Не Захід і не Китай: якого ворога Росія боїться найбільше

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Росія має лише одного справжнього ворога – українську мову.
Таку думку висловив український та російський письменник Анатолій Стріляний у своєму блозі. На його думку, не такі страшні Росії США чи Китай, як українська мова, точніше – її незалежність, вживаність та самостійність.
Росії важко уявити себе без України як своєї складової частки. Саме тому Путін сприймав український Євромайдан як особисту загрозу. Саме тому він міг погодитись на Тимошенко чи Януковича, які в домашніх умовах все ж користуються російською мовою, а не українською.
Без українського сержанта немає російської армії. Без українського чинуші немає російської бюрократії. Без українського попа немає російського православ'я... Насправді, все це може бути і без українця, але російська людина думає, що – ні, не може бути. Цього стану російської душі не розуміє, не відчуває Захід, тому що він живе вже в іншій епосі. У Росії, коротше, є тільки один ворог, від згадки про якого вона тужить воістину смертельно. Це не США, не Захід в цілому, не Китай. Це – українська мова,
– написав він.
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