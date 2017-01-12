Не змерзнути у власному домі: як правильно вибрати обігрівач для квартири

З настанням морозів інколи навіть у власній квартирі – не "Ташкент". Яким обігрівачем краще в такому гріти помешкання, скільки вони коштують та як мінімізувати від них шкоду – в експертів запитували журналісти сайту "24".

Ціна обігрівача залежить від того, на яку квадратуру він розрахований, а також від типу управління – механіка це чи електроніка. Отже, обігрівачі бувають декількох типів.

Конвекторні

Він обігріває приміщення за рахунок конвекції повітря. Холодне повітря надходить всередину корпусу електроконвекторів, нагрівається від тена і піднімається до стелі – процес повторюється протягом всього періоду роботи обігрівача.

Конвекторні обігрівачі вішаються на стіну або ставляться на ніжки. Нагрівальний елемент розташований знизу, як правило, це або спіраль або кераміка. Конвекторний обігрівач з керамічним елементом, до речі, пересушує повітря менше, розповів у коментарі сайту "24" Денис Горбань, продавець-консультант магазину побутової техніки та електроніки "Comfy". Однак загалом обігрівачі такого типу все ж роблять повітря сухішим.

Серед плюсів конвекторів: відсутність шуму під час роботи, автоматичний режим включення і відключення, автоматичне спрацьовування захисту при перегріві. Мінуси: вони малоефективні для опалення великої площі, підігрів повітря відбувається повільно, оскільки велика частина конвекторів не оснащена вентиляторами.

Ціна: від 500 до 3500-4000 гривень.

Масляні

Зовні нагадують батарею, а точніше – звичайний чавунний радіатор системи опалення. Їх вважають класикою з 90-х. Як відзначає експерт, ці обігрівачі практично не пересушують повітря. Їх можна переміщувати з кімнати в кімнату, вони безшумні.

Із мінусів: довго нагріваються та довго холонуть. Температура поверхні масляного нагрівача не дозволяє торкатися до приладу, також вони займають чимало місця у кімнаті.

Ціна: від 700 до 1500 гривень

Інфрачервоні

На відміну від інших обігрівачів, інфрачервоні хвилі нагрівають не повітря, а предмети в приміщенні, куди направлено їх випромінювання – підлогу, стіни, меблі та тіла людей, що знаходяться в зоні випромінювання.

Спочатку інфрачервоні обігрівачі були розраховані на велику квадратуру, каже продавець-консультант. Тому якщо такий пристрій розміщувати вдома – бажано витримати декілька метрів відстані між нагрівачем та людиною.

Серед плюсів: безшумна робота, без підйому пилу в повітря, обігрів – відразу після включення приладу, однак після відключення стає одразу прохолодніше. Мінуси – відносно висока вартість, обігрів лише опромінюваної зони, тривале перебування людини під інфрачервоним випромінюванням – небажане.

Ціна: від 700 до 3500 гривень

Тепловентилятори

Відомі ще як "дуйчики". Найдоступніший, найпортативніший та найдешевший варіант. Мають найшвидший принцип нагріву. Однак їх не можна використовувати довго, бо вони швидко перегріваються, гучні та піднімають пил в повітря. Проте найнижча ціна в порівнянні з конкурентами, автоматичне відключення при перегріві, легке перенесення з одного приміщення в інше дають їм свої плюси.

Ціна: від 250 до 600 гривень

Керамічні

Недешеві, але економні в користування – споживають дуже мало електроенергії, приблизно в 3-4 рази менше на відміну від інших варіантів, наголошує Денис Горбань. Керамічні обігрівачі вішають виключно на стіну. Проте їх обігрів не розрахований на велику квадратуру, в середньому – до 25 квадратних метрів.

Ціна: керамічні найдорожчі. Від 1800-2000 гривень і вище.

Експерт каже: практично не пересушують повітря – керамічні, інфрачервоні та масляні обігрівачі. Найбільше ж позбавляють вологи приміщення – звичайні тепловентилятори та конвектори.

Як правильно вибрати?

Важливо враховувати квадратуру приміщення, яку слід буде обігрівати, а також як має обігріватися кімната. Якщо треба дуже швидко – найкраще підійде інфрачервоний обігрівач, конвектор або "дуйчик". Якщо це не має великого значення і нагрівач буде працювати постійно, у такому випадку підійде масляний обігрівач, коментує фахівець.

Не бажаєте, щоб обігрівач займав багато місця? Обирайте між конвекторними, інфрачервоними та керамічними – їх можна повісити на стіну.

А найкращий варіантом для великого приміщення, каже Денис Горбань, є інфрачервоний нагрівач. Для офісів, як правило, обирають також інфрачервоні обігрівачі або тепловентилятори.

Однак найбільш популярними серед українців, розповідає експерт, є конвекторні обігрівачі, недорогі "дуйчики" та масляні батареї.

Шкідливий чи не дуже?

У будь-якому разі, нагрівачі так чи інакше пересушують повітря. При цьому вологість приміщення знижується і це негативно впливає на дихальні шляхи, зауважує в коментарі сайту "24" лікар алерголог-імунолог першої категорії Тетяна Бондаренко.

Окремо варто виділити інфрачервоні обігрівачі, розповідає вона, котрі вважаються найбезпечнішими. Фактично це те ж саме, що людина нагрівається від сонячного проміння. Якщо раніше інфрачервоні обігрівачі були обмежені у використанні, бо туди входив ультрафіолетовий спектр, то зараз у нових моделях ультрафіолету немає – є лише інфрачервоне випромінювання, пояснює лікар алерголог-імунолог.

Інфрачервоне випромінювання використовується в медицині, але це випромінювання повинне бути чітко регламентоване і обмежене у часі. Безумовно, постійно знаходитися під дією інфрачервоного випромінювання не рекомендується,

– розповідає Бондаренко.

Причому, за її словами, якщо такий обігрівач працює довго і в кімнаті знаходяться неякісні меблі чи будівельні матеріали, тоді їхні токсичні компоненти можуть осідати в приміщенні.

При покупці інфрачервоного обігрівача варто враховувати хвилю цього випромінювання, зазначає лікар. Є короткохвильові, середньохвильові, та довгохвильові інфрачервоні обігрівачі. Найнебезпечніші – коротко- та середньохвильові.

Як зменшити шкоду?

Періодично вимикайте обігрівач – для того, щоб відновилося повітря. Обов’язково провітрюйте та зволожуйте приміщення, як варіант – усім відомим та найпростішим способом – тарілкою з водою, поставленою перед обігрівачем. Таким чином, в приміщення надходитиме зволожене тепле повітря, яке не пересушуватиме дихальні шляхи. Також слідкуйте, щоб нагрівальний прилад не був направлений безпосередньо на місце перебування людини в кімнаті.

Однозначної відповіді –чи варто додатково нагрівати приміщення за допомогою обігрівача – немає. У будь-якому разі нині виробники намагаються зменшити можливий шкідливий вплив від обігрівальних приладів. Головне – використовувати їх розумно та в міру.

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