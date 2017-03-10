Не зовсім наш: кримчанам з російським паспортом відмовляють у кредитах

Кримчани, які отримали російські паспорти і мають кримську прописку, не можуть придбати техніку в кредит.

Відповідне відео опублікував відомий блогер Сергій Володимирович на своєму каналі на YouTube. На відео зафільмовано, як громадянка Росії із кримською пропискою намагається придбати телефон в кредит в Москві. У чотирьох магазинах їй відмовили.

Як пояснили самі продаці, "Республіка Крим" ще досі не занесена до жодної бази даних російських банків. Відтак, кредит не можуть оформити, оскільки такої Республіки просто немає в базі.

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Один із продавців-консультантів зазначив, що таким чином "Крим ще не зовсім наш".