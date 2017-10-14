Не зупинився перед пішоходами: випробування безпілотного авто у місті вперше провели в Канаді

У столиці Канади Оттаві відбулися перші в країні випробування безпілотного автомобіля, який їхав звичайнісінькою громадською дорогою.

Тестовий заїзд автівки, яка керується технологіями Blackberry, здійснив мер Оттави Джим Уотсон і голова компанії Джон Вол, передає Укрінформ.

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За інформацією ресурсу, тестовий маршрут, яким рухалася автівка, було обладнано сучасними технологіями, що дозволяють інфраструктурним об’єктам обмінюватися різноманітною інформацією із транспортним засобом.



Перше випробування безпілотного авто на громадській дорозі у Канаді

Щоправда, як підкреслюється у матеріалі, концепт безпілотного автомобіля навіть зупинився на пішохідному переході, по якому йшли люди.

Раніше випробування безпілотних автомобілів у Канаді відбувалися лише на закритих майданчиках.