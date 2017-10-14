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Не зупинився перед пішоходами: випробування безпілотного авто у місті вперше провели в Канаді

05:51, сьогодні 920 Читать новость на русском
Технологію, за якою керується авто, розробила компанія Blackberry
Технологію, за якою керується авто, розробила компанія Blackberry / Соцмережі

У столиці Канади Оттаві відбулися перші в країні випробування безпілотного автомобіля, який їхав звичайнісінькою громадською дорогою.

Тестовий заїзд автівки, яка керується технологіями Blackberry, здійснив мер Оттави Джим Уотсон і голова компанії Джон Вол, передає Укрінформ.

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За інформацією ресурсу, тестовий маршрут, яким рухалася автівка, було обладнано сучасними технологіями, що дозволяють інфраструктурним об’єктам обмінюватися різноманітною інформацією із транспортним засобом.

Авто, без пілотне, Канада, Blackberry
Перше випробування безпілотного авто на громадській дорозі у Канаді

Щоправда, як підкреслюється у матеріалі, концепт безпілотного автомобіля навіть зупинився на пішохідному переході, по якому йшли люди.

Раніше випробування безпілотних автомобілів у Канаді відбувалися лише на закритих майданчиках.

Теги: Канада BlackBerry
Джерело: 24 Канал
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