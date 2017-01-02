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Неадекватний чоловік погрожував ножем і розбив вітрини у Львові

16:16, сьогодні 908 Читать новость на русском
Чоловік з ножем погрожував відвідувачам
Чоловік з ножем погрожував відвідувачам / Фото з Facebook

У Львові неадекватний чоловік у супермаркеті з ножем погрожував відвідувачам та розбив кілька вітрин.

Про це повідомляє прес-центр львівської патрульної поліції.

Інцидент трапився близько 11 години ранку з вулиці Сихівській.

Повідомляється, що чоловік у супермаркеті галасував і погрожував ножем. Коли патрульні приїхали на місце події – чоловік втік.

Інспектори оглянули територію і виявили чоловіка у ще одному супермаркеті неподалік. Він розбив кілька скляних вітрин.

Патрульні затримали його і знайшли у нього два кухонні ножі. Затриманий поводився неадекватно, тому на місце події окрім слідчих викликали медиків із психіатричної лікарні. Слідчі кваліфікували справу за ст. 296 ККУ (Хуліганство).

Медики забрали чоловіка до психіатричної лікарні.

Теги: Кримінал Україна Львів
Джерело: 24 Канал
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