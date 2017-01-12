Неадекватний чоловік пригрозив зарізати немовля

У Кривому Розі 27-річний чоловік побив та вигнав з квартири свою дружину та зачинився з малесенькою донькою, який лише місяць.

Про це інформує видання ТСН.

При цьому він погрожував, що заріже немовля.

За словами дружини, він був п’яний. Коли на місце події приїхали поліцейські, то застали чоловіка з ножем у руках, що сидів біля донечки.

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Дівчинку одразу передали матері, а чоловіка затримали.

Потім він пояснив, що дружина зіпсувала йому настрій.