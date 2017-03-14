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Небачена щедрість: європейські банки готові виділити кошти на метро Харкова

19:17, сьогодні 132 Читать новость на русском

Міжнародні інвестори допоможуть добудувати харківське метро. Європейський банк реконструкції і розвитку та Європейський інвестиційний банк готові виділити 300 мільйонів євро кредиту.

За гроші ЄБРР та Європейського інвестиційного банку мають збудувати дві нові станції метро: "Державінську" та "Одеську". Вони продовжать лінію, яка веде до аеропорту. Також за міжнародні гроші планують збудувати електродепо та купити нові потяги.

Мільйони євро від Євросоюзу Харків отримає лише, якщо уряд дасть гарантії повернення позики. Місто уже звернулось до Кабміну по таке підтвердження. Окрім кредиту, на будівництво підземки виділять гроші і з бюджету Харкова.

Тим часом іноземні інвестори наголошують, що ризиків у співпраці з Україною зараз не бачать і додають, що Харків продемонстрував зростання бюджету. Завдяки децентралізації він збільшився вдвічі до 18 мільярдів гривень. Гарантій в очах інвесторів додає і те, що 30 станцію харківського метро "Перемога" в серпні відкрили коштом міста.

Станція справила на мене враження. Особливо мене вразило, що її збудували всього за 14 місяців, це дуже короткий термін для будівництва метро в будь-якій країні,
– зазначив представник Європейського інвестиційного банку Генрі Мокінен.

Наразі договір на етапі обговорення. Однак, підготовка тендерної документації для проекту уже почалась. Самі тендери планують провести на початку наступного року. Тож добудова харківської підземки орієнтовно почнеться в середині 2018.

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Теги: Харків Україна Інвестиції метро Банки Євросоюз
Джерело: 24 Канал
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