"Небайдужі одне одному": Ембер Хьорд також прокоментувала розрив з Ілоном Маском

Розрив стосунків між американською актрисою Ембер Хьорд та мільярдером Ілоном Маском не дає заспокоїтись тисячам шанувальникам. Минулого разу розлучення прокоментував сам Маск, а цього разу – відповіла і його екс-кохана.

Днями актриса Ембер опублікувала в мережі світлину, де порівнює своє фото з диснеївською героїнею Русалонькою. І для того, щоб не було ще більше пліток в ЗМІ та в самому Голлівуді, Ілон Маск дав під фото коментар, в якому пояснив, що причиною їхнього розриву стала постійна важка робота та відстань.

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Схоже, Ембер Хьорд, довго не думаючи, вирішила теж прокоментувати стосунки з мільярдером. Вона опублікувала нові світлини, на яких зображені два слова, викладені квітами, ймовірно подаровані самим Маском та, ймовірно, на території її будинку.

Слова перекладаються як "давати кохання", а саме фото Ембер теж підкріпила власним коментарем.

Бути весь час на виду – це значить постійно виправдовуватися і пояснювати свої вчинки величезній кількості людей. І в цій ситуації мені хотілося б дистанціюватися. Попри те, що ми розійшлися, ми з Ілоном небайдужі одне одному і як і раніше дуже близькі. Дякую всім за підтримку і повагу до нашого приватного життя в цей непростий час,

– звернулася до фанів Хьорд.