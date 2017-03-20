Небайдужих просять допомогти хлопцеві, хворому на церебральний параліч

16-річний Владислав Карпін, прикутий до крісла через спастичний тетрапарез (скуті м’язи кінцівок) та церебральний параліч, потребує регулярного лікування й реабілітації.

Самотня мама, яка має двох синів, не може сама оплатити послуги клініки й просить про допомогу небайдужих.

Жінка розповідає, що син отримав черепно-мозкову травму у роддомі.

Волею долі сталося так, що Владислав через недбальство лікарів Дрогобицького пологового будинку отримав черепно-мозкову травму – стався сильний крововилив, який пошкодив мозок. Під час реанімаційних заходів моєму синові занесли страшну інфекцію – стрептокок, внаслідок чого йому видалили пупкову вену. Болі після операції спричинили погіршення стану,

– розповіла Ірина Карпін.

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За документами, одна лікувальна путівка в "Міжнародну клініку відновного лікування", що у Трускавці, коштує 10 850 гривень. За рекомендаціями лікарів, Владик потребує таких процедур 4 рази на рік.

Усіх небайдужих просять допомогти фінансово: перерахувавши кошти на картку ПриватБанку:

5168 7556 3205 9065 (Ірина Карпін)

Телефон мами: +38 (098) 732 30 57