Небезпечна контрабанда: в аеропорту Ріо-де-Жанейро поліція знайшла чимало зброї

У вантажному терміналі аеропорту в Ріо-де-Жанейро правоохоронці знайшли 60 автоматів, з яких 45 – автомати Калашникова.

Про це повідомило ВВС.

Нелегальна зброя прибула до Бразилії з американського міста Маямі. Контрабанда була замаскована під обігрівальні пристрої для басейнів.

За даними місцевих ЗМІ, небезпечна знахідка є однією з найбільших контрабанд в історії країни.

Наразі затримано 4 людини, причетних до незаконного перевезення зброї. Відомо, що контрабанду зловмисники мали продавати на чорному ринку. Правоохоронці встановлюють імена спільників, які працюють з бразильцями в США.

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