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Небезпечна краса: ефектні виверження вулканів у різних частинах світу

13:06, сьогодні 752 Читать новость на русском
Вулкан Коліма у Мексиці
Вулкан Коліма у Мексиці / esgeo

Сьогодні відомо майже 1,5 тисячі діючих вулканів, які щороку прокидаються у різних куточках нашої планети. Виверження вулкану – явище не лише небезпечне (часом смертельне), а й неймовірно красиве.

Так, минулого року у Чилі не на жарт розлютувався вулкан Вільярріка, виверження якого тривало майже 20 хвилин. Очевидці виклали фото того, як із вулкана висотою 2840 метрів у повітря здійнявся величезний стовп лави і попелу. Виверження було добре видно у нічному небі.

Також вразили фото індонезійського вулкану Сінабунг, який вчергове"прокинувся" на початку червня 2015 року, через що в країні оголосили найвищий рівень небезпеки.

Інший індонезійський вулкан – Іджен, який знаходиться у східній частині острова Ява, дивує кольором своєї лави.

Пристрасну Сицилію минулого року також "вулканило". Місцевий кам'яний велетень Етна вважається найбільшим вулканом Європи. Внаслідок його виверження будинки, котрі розташовані поблизу, засипало попелом.

Між іншим, у 2016 Етна також "не спав", потривоживши спокій сицилійців.

Цього року і найбільший вулкан Мексики Коліма не заспокоювався декілька днів. Влада країни була змушена евакуювати усіх людей з району навколо вулкану.

А значну територію міста Сан-Хосе накрило димом та попелом із вулкану Турріальба.

Проте вулкани вміють не лише "злитися", інколи вони можуть і "усміхатися", як, наприклад, гавайський красень Кілауеа, розпечена лава якого утворила смайлик. До слова, Кілауеа – один із найактивніших вулканів на Гаваях, його виверження почалося ще у 1983 році та не припиняється досі.

А ще вулкани можна відшукати і в космосі, як це зробило NASA. Американські дослідники показали, як виглядає гігантський крижаний вулкан на поверхні Плутона.

Читайте також: На відео зняли дивовижне "життя" вулкана

Теги: LifeStyle Публікації Стихійні лиха виверження вулкану
Джерело: 24 Канал
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