Небезпечне хобі: рибалка провалився під кригу в Чернігові
17:34, сьогодні 114 Читать новость на русском
У Чернігові 55-ти річний чоловік провалився під кригу на річці Стрижень.
На момент інциденту повз водойму проїжджали патрульні. Почувши крики про допомогу, вони зупинились та оперативно зорієнтувались, як діяти. Дістатись до рибалки не було як, тож один з поліцейських помчав в об'їзд на другий берег. А інший – побіг вздовж річки, шукаючи безпечне місце, аби витягти чоловіка.
Небайдужий рибак, який теж знаходився поблизу, допоміг. І ось ми його вдвох витягли та провели до берега та знайшли безпечний перехід на льоду,
– прокоментував патрульний Павло Губко.
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Джерело: 24 Канал
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