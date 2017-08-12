Небезпечні грабіжники втекли з харківського СІЗО

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Двоє в'язнів, що перебували в ізоляторі тимчасового утримання на Харківщині, втекли з-під арешту під час прогулянки.
Про це повідомила прес-служба Нацполіції.
Інцидент стався 11 серпня близько 15 години в місті Красноград, що на Харківщині. Двоє в'язнів, яких звинувачують у крадіжці та розбої, втекли з-під арешту. Одного правопорушника затримали за гарячими слідами, інший досі перебуває на волі.
Відомо, що чоловіки втекли під час прогулянки. Злодії відігнули металеву арматуру з решітки перекриття в дворі та непомітно для охоронців покинули ізолятор.
Читайте також: В ЗСУ повідомили, скільки українських військових перебувають в СІЗО
Правоохоронці наголосили, що 28-річний в'язень – житель Сахновщинського району Харківської області – перебував у СІЗО за розбій. Його поліція затримала поблизу залізничного вокзалу. Інший втікач – 20-річний житель селища Кегичівка, який попався на крадіжці, досі розшукується правоохоронцями.
Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею "втеча з місця позбавлення волі або з-під варти".