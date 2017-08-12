Небезпечні грабіжники втекли з харківського СІЗО

Двоє в'язнів, що перебували в ізоляторі тимчасового утримання на Харківщині, втекли з-під арешту під час прогулянки.

Про це повідомила прес-служба Нацполіції.

Інцидент стався 11 серпня близько 15 години в місті Красноград, що на Харківщині. Двоє в'язнів, яких звинувачують у крадіжці та розбої, втекли з-під арешту. Одного правопорушника затримали за гарячими слідами, інший досі перебуває на волі.

Відомо, що чоловіки втекли під час прогулянки. Злодії відігнули металеву арматуру з решітки перекриття в дворі та непомітно для охоронців покинули ізолятор.

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Правоохоронці наголосили, що 28-річний в'язень – житель Сахновщинського району Харківської області – перебував у СІЗО за розбій. Його поліція затримала поблизу залізничного вокзалу. Інший втікач – 20-річний житель селища Кегичівка, який попався на крадіжці, досі розшукується правоохоронцями.

Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею "втеча з місця позбавлення волі або з-під варти".