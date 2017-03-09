Небезпечний кубинський боксер знову кинув виклик Ломаченку

Представники олімпійського чемпіона Юріоркіса Гамбоа благають українця дати нарешті бій.

"Тільки подзвони нам, Бобе", – апелюють вони до промоутера Ломаченка.

Втім, у Василя наразі не поспішають із відповіддю, адже на носі у бійця захист титулу Чемпіона світу, який відбудеться 8 квітня.

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Однак існує висока ймовірність, що саме Ломаченко екзаменуватиме кубинця