Небезпечний кубинський боксер знову кинув виклик Ломаченку
15:01, сьогодні 308 Читать новость на русском
Представники олімпійського чемпіона Юріоркіса Гамбоа благають українця дати нарешті бій.
"Тільки подзвони нам, Бобе", – апелюють вони до промоутера Ломаченка.
Втім, у Василя наразі не поспішають із відповіддю, адже на носі у бійця захист титулу Чемпіона світу, який відбудеться 8 квітня.
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Однак існує висока ймовірність, що саме Ломаченко екзаменуватиме кубинця
Джерело: 24 Канал
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