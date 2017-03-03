Небезпечний трунок з Росії вже дістався Запоріжжя

Співробітники Служби безпеки України виявили в Запоріжжі близько 200 тисяч пляшок спиртовмісного лосьйону "Бояришник".

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, що товар перебував на одному зі складів приватного підприємства, яке займається оптово-роздрібною торгівлею товарів широкого вжитку.

Під час проведення вибіркових замірів міцності рідини встановлено, що в упаковках під виглядом лосьйону міститься 70% спирту невідомого походження.

Зауважимо, що за оптовими цінами вартість товару становить понад два мільйони гривень.

Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення джерела походження виявленої продукції.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 321 Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо, раніше смертоносний "Глід" виявили в одній з торгівельних мереж на Херсонщині.