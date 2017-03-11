Небезпечну злочинну банду ліквідували в Одесі

В Одесі поліція прикрила небезпечну злочинну групу, до складу якої входили добре підготовлені спортсмени. Група займалась наркобізнесом, а також розбійними нападами, викраденням людей, залякуванням тощо.

Про це повідомили у прес-службі МВС.

Операцію з ліквідації цієї групи спільно проводили працівники Нацполіції, прокуратури та СБУ. П’ятеро учасників банди вже під вартою.

Очолював злочинну групу 30-річний одесит. Він організував постачання канабісу та амфетаміну. До речі, один із учасників банди був майстром спорту з дзюдо, він займався постачанням наркотиків.

Під час затримання у злочинців вилучили велику кількість наркотиків, а також зброю.

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