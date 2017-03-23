Небо над Балаклією перекрито, "Укрзалізниця" направила пожежні потяги, – Лавренюк

Міністерство інфраструктури України перебуває на оперативному контакті з керівництвами ДСНС, Міністерства оборони та в межах компетенції тримає ситуацію у Балаклії Харківської області на контролі.

Про це розповів заступник Міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк, передає прес-служба відомства.

За його словами, задля локалізації та тушіння пожежі на військових складах направлено пожежні потяги.

Також він зазначив, що залізничну станцію у місті Балаклея евакуйовано.

"За необхідності "Укрзалізниця" готова надати потяги для евакуації населення, щоправда наразі такі запити не надходили. "Украерорух" тимчасово закрив небо в радіусі 40 кілометрів від місця пожежі", – додав чиновник.

Крім того, заступник міністра наголосив, що ухвалено рішення про відрядження на місце події першого заступника Міністра Євгена Кравцова з метою організації робіт та координації дій.

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Нагадаємо, у Балаклії стався потужний вибух на військовій базі. Деякі з ракет вибухали далеко за межами військової частини.



Місцеві мешканці пишуть про те, що вибухи було чутно за десятки кілометрів від місця події.



Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що однією з версій подій могла стати диверсія.