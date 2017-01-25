Нечисті мільярди: журналісти з'ясували, хто заробляє на закупівлях "Укрзалізниці"

Журналісти антикорупційного порталу громадських розслідувань з'ясували, хто наживається на закупівлях "Укрзалізниці".

Розслідувачі взяли данні за останні кілька років з відкритих реєстрів та проаналізували закупівлі на 40 мільярдів гривень.

Виявилося, що більшість фірм-учасників тендерів пов’язані з депутатами Верховної Ради. У розслідуванні фігурують нардепи від "Блоку Петра Порошенка" брати Дубневичі та від "Волі народу" Олександр Пономарьов, а також олігархи Рінат Ахметов та Віктор Пінчук. Крім того, автори наголосили, що із введенням системи ProZorro майже половину тендерів "Укрзалізниці" скасували.

Зібрані матеріали журналісти планують передати до Національного антикорупційного бюро.

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Раніше Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що корпоратизація ПАТ "Укрзалізниця" зупинилася, а боротьба з корупцією в компанії не відбувається.