Недореформовані: як копи приїхали "в'язати" хулігана, який виявився їхнім шефом

Про перевертнів в погонах, які нікуди не поділися в цьому випуску "Права на правду", мене звати Дмитро Гнап. Вітаю вас!

4 серпня в Україні відзначали День Національної поліції. Щоправда, частині патрульних копів було зовсім не до святкування, бо їм довелося охороняти громадський порядок. Відтак, вони святкували на робочому місці в тісній компанії з крадіями, хуліганами, та іншими правопорушниками.

В цей вечір в Кривому Розі екіпаж патрульної поліції викликали до місцевого ресторану, де один з відвідувачів влаштував бійку. По прибуттю, патрульні виявили, що цим нахабним дебоширом виявився їхній керівник – виконувач обов’язків начальника Довгинцівського райвідділку поліції майор Руслан Пісний.

Він бився, лаявся і не реагував на зауваження патрульних поліцейських. І власне чому він мав реагувати, адже це він звик віддавати накази патрульним, а не навпаки. Тому напівроздягненого і напівроззутого хуліган-майора патрульним довелося заспокоювати вже у нього на роботі, тобто, в місцевому райвідділку.

Як виявилося, майор Пісний так ґрунтовно святкував День поліції в одному з ресторанів, що спочатку поскандалив з іншими відвідувачами, а потім побився з охороною закладу. Згодом, було оприлюднено відео з камер спостереження, як цей поліцейський-начальник штовхає одного з охоронців, за що у відповідь і отримав чимало стусанів. Цей випадок викликав масове обурення в соцмережах, як поведінкою цього, з дозволу сказати офіцера, так і його зовнішнім виглядом.

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За що його й пообіцяли вигнати з Національної поліції. Але фотографія розхристаного майора Пісного всім нам ще раз нагадала одну просту і гірку істину: ніякої реформи МВС у нас так і не відбулося. А відбулось здебільшого просте перейменування міліції в поліцію.

В якій нові патрульні поліцейські, набрані з нуля, складають в кращому разі 10% особового складу. А решта 90% – це перевдягнуті в нову форму колишні міліціонери. Ось такі майори Пісні – "атлетичної статури", часто жадібні до грошей, розваг, та насильства.

І переважна більшість таких перевертнів в погонах залишилася саме на керівних посадах в численних райвідділках та обласних управліннях по всій Україні. Бо замість тотальної чистки цих старих кадрів, було проведено так звану переатестацію, яка дозволила багатьом з цих міліціянтів просто перевдягти форму і кашкета і тепер називатися не міліціонерами, а поліцейськими.

І як показує випадок Пісного, поводяться вони на нових посадах, так само, як звикли роками. Адже, ну що такого незвичного скоїв майор поліції Пісний? Та до нього теж саме викидали його колеги і не один раз. Наприклад, 2 роки тому в сусідньому з Кривим Рогом місті Олександрія заступник начальника міського відділку міліції майор Олексій Антонов теж став винуватцем бійки в місцевому кафе. Добряче посидівши з друзями, майор Антонов почав сваритися з персоналом та відвідувачами.

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Очевидці розповідали місцевим медіа, що майор святкуючи своє призначення на посаду, обіцяв навести лад в місті жорсткими методами. Почати, напевне, вирішив з цього ж закладу, де зчепився з компанією чоловіків та жінок, які маючи чисельну перевагу над майором віддухопелили правоохоронця так, що той аж потрапив до лікарні.

Отож, різниці між поведінкою міліціонера Антонова тоді і поліцейського Пісного зараз – аж ніякої. За ці роки майже нічого не змінилося. Тому, навіть добре, що Пісний затіяв цей дебош в Кривому Розі.

Бо тепер, коли влада нам показуватиме красиві фотографії з молодими і підтягнутими патрульними, розпатякуючи про небувалий успіх реформ. У відповідь ми завжди зможемо тицьнути її у фото цього майора Пісного. Як доказ того, що цими симпатичними і чесними патрульними керують огидні і знахабнілі майори, полковники і генерали. То ж бережіть себе. І на все добре!