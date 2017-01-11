Негода не відступає з України: де очікувати на сильний вітер та заметілі

Сильний сніг, хуртовини та пориви вітру до 20 метрів на секунду ввечері 11 січня вируватимуть на Півдні України.
Про це повідомили у ДСНС.
До кінця доби 11 січня у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму пориви вітру 15-20 м/с, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовини, на дорогах ожеледиця,
– зазначили надзвичайники.
Також інтенсивно сніжитиме в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.
12 січня пориви вітру в Карпатах, Харківській, Донецькій та Луганській областях сягатимуть 15-20м/с.
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