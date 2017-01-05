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Негода не вщухає: по всій Україні масово відкривають пункти обігріву

20:21, сьогодні 587 Читать новость на русском
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По всій Україні масово відкривають пункти обігріву для тих, кого негода застане раптово.

На Полтавщині більшість пунктів обігріву розташовані у лікарнях, інтернатах та центрах соціальної допомоги. Втім є і пересувні у вигляді наметів. До прикладу, на полтавському автовокзалі.

Окрім вокзалів, у Полтаві їх відкривають і на ринках та у інших людних місцях.

В Івано-Франківську пункти обігріву, як і у Полтаві, відкрили у лікарнях та поліклініках, а ще у пологовому будинку.

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А на Сумщині пункти обігріву облаштовують не лише у містах, а й на кордоні з Росією. На пунктах пропуску розіб'ють наметові містечка для тих, хто перетинає кордон і може застрягнути в черзі.

Від завтра пункти обігріву запрацюють і у Києві. У кожному районі міста відкриють по три такі точки. А на Львівщині, Миколаївщині, Херсонщині та ще кількох областях такі точки уже запрацювали.

Усі адреси пунктів обігріву можна знайти на сайтах міських рад та райадміністрацій.

До слова, надзвичайники попередили про сильні снігопади та хуртовини, які насуваються на Україну.

Теги: Україна Негода в Україні Погода ДСНС Полтава Івано-Франківськ
Джерело: 24 Канал
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