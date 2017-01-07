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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Негода в Україні: оновлено список доріг, на яких обмежено рух

18:33, сьогодні 1257 Читать новость на русском
Через негоду в Україні страждають автомобілісти
Через негоду в Україні страждають автомобілісти / УНІАН

Через негоду в Україні станом на вечір 7 січня обмеження руху транспорту діє лише в чотирьох областях: Кіровоградській, Миколаївській, Одеській та Херсонській.

Про це повідомляє Управління безпеки дорожнього руху Національної поліції України.

На Одещині ситуація виглядає так:

– на а/д М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ з 17-го до 56 кілометру обмежено рух для всіх видів транспорту;

рух вантажних транспортних засобів і пасажирського транспорту обмежено на автомобільних дорогах загального користування.

– а/д М-15 Одеса-Рені з 84-го до 306 кілометру (від повороту до села Монаші до Рені) – заборонено рух для всіх видів транспорту.

– заборонено рух для всіх видів транспорту на автодорогах Білгород-Дністровського, Саратського, Татарбунарського Кілійського, Ізмаїльського, Ренійського районів.

Також у Кіровоградські області та на Миколаївщині заборонено рух для всіх видів транспорту на автомобільних дорогах загального користування.

Крім того, на Херсонщині обмежено рух вантажних транспортних засобів на автодорозі М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ від 177-го до 207 кілометру (від межі з Миколаївською областю до міста Херсон).

Читайте також: На Одещині 30 автомобілів залишаються у сніговому полоні

Теги: Україна Одеса Миколаїв Херсон Кропивницький Негода в Україні Поліція
Джерело: 24 Канал
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