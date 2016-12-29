Негода в Україні: шторм на побережжях морів та лавини у горах

Шторм в Одесі / Фото з соцмереж

Надзвичайники поперердили про небезпеку сходження лавин у горах та сильні вітри поблизу морів.

Про це мовиться у повідомлненні прес-служби ДСНС. Зокрема, через сильні снігопади в гірський районах країни оголосили значний рiвень лавинної небезпеки. Також вдень в Одеській, Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях можливі пориви вітру 15-20 м/с. Вдень 29 грудня на акваторії Чорного моря очікують на посилення північного вітру до 25-27 м/с. Читайте також: Як Одеса відчула всю міць моря: неймовірної краси фото

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