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Негода в Україні: шторм на побережжях морів та лавини у горах

09:34, сьогодні 65 Читать новость на русском
Шторм в Одесі
Шторм в Одесі / Фото з соцмереж

Надзвичайники поперердили про небезпеку сходження лавин у горах та сильні вітри поблизу морів.

Про це мовиться у повідомлненні прес-служби ДСНС.

Зокрема, через сильні снігопади в гірський районах країни оголосили значний рiвень лавинної небезпеки.

Також вдень в Одеській, Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях можливі пориви вітру 15-20 м/с. Вдень 29 грудня на акваторії Чорного моря очікують на посилення північного вітру до 25-27 м/с.

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Теги: Україна
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