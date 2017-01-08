Негода в Україні, теракт у Єрусалимі, – головне за добу

В Україні лютує негода – рух дорогами у чотирьох областях обмежений. У Єрусалимі вантажівка протаранила натовп.

Негода в Україні

Україна опинилася у сніговій пастці – через негоду надзвичайникам довелося обмежити рух дорогами у кількох областях. Станом на 19:оо 8 січня обмежений рух дорогами Одеської та Хмельницької областей для всіх видів транспорту. А також частково обмежений на Вінниччині та на ділянці дороги Житомир – Могилів-Подільський.

Негода стала причиною частих аварій. На Житомирщині у ДТП потрапили одразу 14 авто. Окрім того, на Одещині загинув один з робітників, який розчищав дорогу. Усього негода забрала життя щонайменше 9 українців.

За прогнозами синоптиків холодний циклон покине Україну вже 9 січня. Проте у ДСНС попередили, що 9 січня у Карпатах, на Прикарпатті та в Хмельницькій області погодні умови все ще будуть складними.

Теракт у Єрусалимі

8 січня у Єрусалимі вантажівка протаранила групу військових.

Сумнівів у тому, що наїзд був навмисним, поліція немає, тому що як тільки цей водій звернув на тротуар, то він прибавив газу і на великій швидкості влетів у натовп і фактично був зупинений тільки пострілами військових,

– розповів Надзвичайний і Повноважний Посол України в Державі Ізраїль Геннадій Надоленко.

За останніми даними, 4 осіб загинуло, 15 постраждало. Серед постраждалих є один військовий у вкрай важкому стані. Українці під час теракту не постраждали.

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