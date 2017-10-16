Неграмотність Трампа зіграла на руку Україні, – Піонтковський про Донбас

Оскільки спеціальним представником США в Україні було обрано Курта Волкера, то Кремль просто приречений.

Таку думку висловив російський політолог Андрій Піонтковський в інтерв'ю "Апострофу".

За його словами, саме очільник МЗС РФ Сергій Лавров нав'язав президенту США Дональду Трампу ідею призначити спеціального представника США в Україні для врегулювання ситуації на Донбасі.

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"Тоді Москва хотіла продати реальне припинення вогню в обмін на зниження санкцій. Але на руку Україні зіграла повна неграмотність Трампа. Він же не розбирається ні в проблемах, ні в людях. Йому вдало запропонували в Держдепартаменті Волкера, який до цього працював директором інституту Маккейна, і Трамп його призначив", – зазначив експерт.

Піонтковський додав, що найжорстокіша позиція щодо Росії по Україні саме у Курта Волкера, який буквально сприймає Владислава Суркова як військового злочинця.

За його словами, під час спільних зустрічей Курт Волкер ні про що з ним не домовлятиметься, його мета – домогтись, щоб Росія вивела свої війська зі сходу України.

Волкер ні про що з Сурковим, крім капітуляції і виведення військ з Донбасу, домовлятися не збирається. До сьогоднішнього дня заяви Волкера про російську агресію і стан речей на Донбасі навіть більш категоричні, ніж офіційні заяви української влади,

– підкреслив політолог.