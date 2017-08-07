Нехай стріляють, – Геращенко розповіла цікаву історію про британського лорда на Донбасі

Ірина Геращенко згадала про приїзд британського лорда у Піски на початку 2015 року.

За її словами, лорд відвідав Донбас й конкретно Піски у той час, коли там йшли потужні обстріли – 2015 року, пише УНІАН. Але ставлення іноземця до ситуації дуже здивувало.

Хоча британське посольство слізно вмовляло повернути його принаймні у Київ, він, депутат британського парламенту, вирішив залишитись, аргументувавши це наступним.

Ні, нехай стріляють. Якщо мене вб’ють, то, можливо, тоді британський уряд зверне більше уваги на те, що відбувається на Донбасі,

– сказав він.

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І це при тому, додала Геращенко, що багато українських політиків їздять на Донбас, роблять кілька безпечних фото й більше ніколи не повертаються.