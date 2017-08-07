Некомплект: чому в Кабміні все більше вільних крісел?

В уряді Гройсмана, який призначили трохи більше року тому, з’являється все більше вакантних місць. Вже рік немає міністра охорони здоров’я, ще двоє міністрів звільнилися навесні. А у ГПУ виникли питання до міністра фінансів і керівника "Укрзалізниці".

Що відбувається в Кабміні, і як це впливає на його ефективність, – у матеріалі сайту "24".

Виконуючі обов’язки зручніші в керуванні

На сьогоднішній момент у вищій виконавчій владі де-факто відсутні шість керівників, а ще двоє, можна сказати, перебувають у підвішеному стані. Зокрема, без керівника працюють три міністерства: охорони здоров’я, інформаційної і аграрної політики.

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З травня керівник НБУ Валерія Гонтарева перебуває в довготривалій відпустці. Звільнився в квітні глава Фонду держмайна Ігор Білоус, керівник Державної фіскальної служби Роман Насіров перебуває під слідством у зв’язку з підозрою в зловживанні службовим становищем.

Юрій Луценко має свої претензії до інших представників виконавчої влади. ГПУ вирішила перевірити міністра фінансів Олександра Данилюка. Не влаштовує генпрокурора і керівник "Укрзалізниці" Войцех Балчун, і Луценко пропонує його звільнити.



У Порошенка особливий погляд на те, як жити по-новому

Як говорить політичний експерт Андрій Вігірінський, за три роки президентства для Петра Порошенка стало традицією, як фактичного лідера фракції БПП, підвішувати і заморожувати кадрові питання. За його словами, міністр з позицією – не дуже комфортний. А от виконуючого обов’язки легко змінити. Тому він більше влаштовує, і таким чином на це міністерство більше впливу.

Директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко теж зауважує, що виконуючі обов’язки міністрів чи департаментів комфортніші, і відповідальність у них набагато менша.

Хоча причини звільнення з тієї чи іншої посади різні, не може залишитися не поміченим той факт, що ні прем’єр Гройсман, ні президент Порошенко особливо не переймаються питанням відсутності ключових урядовців. І, вочевидь, головна причина – БПП і "Народний фронт" не можуть знайти консенсусу, тому що не довіряють один одному.

За словами Вігірінського, основні куратори міністерств і департаментів на належному рівні виконують роботу, а глав відомств можна призначити і восени.

Це питання компромісів і домовленостей між БПП і "Народним фронтом", щоб кожен зберіг свої інтереси. Всі кандидатури повинні бути погодженими на рівні коаліції, щоб забезпечити голосування. Виконуючі обов’язки влаштовують представників політичних партій, які делегували своїх представників до уряду. А змінити обличчя міністерств можна вже й восени,

– переконаний політолог.

Однак і кожному випадку своя історія, і яскраво помітна тенденція на збільшення впливу адміністрації президента на Кабмін.

Міністерство охорони здоров’я



Супрун більше року виконує обов’язки міністра

Після обрання президентом Петра Порошенка це міністерство змінило кількох очільників. Після звільнення рік тому міністра-грузина Олександра Квіташвілі обов’язки глави МОЗ виконує українка американського походження Уляна Супрун. За рік роботи навколо її персони було чимало скандалів. Найгучніший – зрив програми держзакупівель ліків у 2016 році.

Але, незважаючи на шалену критику, Супрун не відсторонили від посади. Її захисники стверджують, що Супрун критикують саме за спробу реформ і боротьбу з корупцією при тендерних закупівлях.

Міністерство аграрної політки



Кутовий звільнився в розпал збору врожаю

Тарас Кутовий, призначений за квотою "НФ", звільнився, за повідомленням ЗМІ, через незгоду із земельною реформою.

На думку Віктора Небоженка, це можна розцінювати як звичайну практику тих міністрів-політиків, які хочуть потрапити до наступного складу Кабміну. Можливо, Кутовий підозрює, що будуть серйозні перестановки в уряді, і йому буде важко залишитися. Не виключено, що він не хоче бути крайнім у проведенні земельної реформи.

Провести земельну реформу – це не переодягнути частину міліціонерів у чорну форму і назвати поліцейськими. Це не сховати від люстрації 80% глибоко корумпованих суддів, які ненавидять Українську державу. Це не призначити генпрокурором хорошу людину, яка знає все анекдоти світу: від африканських – до московських. Кутовий розуміє, що на нього ляже перша відповідальність за можливі негативи,

– наголошує Небоженко.

Примітно, що аграрний міністр залишив посаду в розпал сезону. І, незважаючи на період збору врожаю, нового главу міністерства призначати не збираються.

Міністерство інформаційної політики



До Юрія Стеця було багато питань, і всі вони залишилися без відповіді

За станом здоров’я пішов у відставку глава "Мінстеця" – Юрій Стець. На думку директора Агентства моделювання ситуацій Віталія Бали, є дві основних причини відставки. Перша – стан здоров'я і друга – неможливість у нинішній ситуації дати той результат, який від нього очікують і українське суспільство, і влада.

За словами експерта, Стець не зміг реалізувати ті завдання, які стояли перед Міністерством інформаційної політики – як у силу об’єктивних, так і суб’єктивних причин. Щодо об’єктивних, то це, говорить Бала, недостатнє фінансування. Однак, на його думку, треба було намагатися більш публічно окреслити для суспільства ті зміни, які необхідні для ефективної роботи Міністерства, виходячи з того, що в нас війна з Росією.

Було багато нарікань, що немає прориву в інформаційній війні з Росією, і провину за це покладали саме на Стеця. Він обіцяв іномовлення і суспільне телебачення, що так і не запрацювало,

– зазначає Віталій Бала.

Ця посада в умовах гібридної війни з Росією має велике значення. "За замовчанням" керівника на цю посаду визначає пропрезидентська фракція БПП і безпосередньо сам Порошенко. Як відомо, хто володіє інформацію, той володіє світом. Вочевидь, коаліція не може знайти компромісної фігури, відтак інформаційна політика України повністю програє російській пропаганді.

Національний банк України



Гонтарева пішла в незрозумілу довготривалу відпустку

В квітні глава НБУ Валерія Гонтарева заявила, що виконала свою функцію і хоче залишити посаду. Однак замість того взяла довготривалу відпустку. Як говорять деякі експерти, у Гонтаревої була досить неприємна розмова з міжнародними донорами України у Вашингтоні, після чого вона й вирішила звільнитися. І взагалі, глава НБУ перебуває поза межами України.

На посаду керівника НБУ, як писали ЗМІ, пропонували главу "Райффайзен Банку Аваль" Володимира Лавренчука. Але, як зазначає Андрій Вігірінський, на голосування парламентом цю кандидатуру не виносять: або питання не на часі, або кандидатура не набере голосів.

На переконання економічного експерта Андрія Новака, затягування процесу заміни голови НБУ означає, що президент Петро Порошенко хоче на максимально довгий термін мати на цій посаді свою людину. Але проблема в тому, що наші західні партнери і донори, зокрема МВФ, поруч з публічними вимогами реформ, вочевидь, висувають ще й усні, в тому числі кадрові вимоги. І це може позначитися на співпраці України і МВФ.

Президент веде гру. Він максимально затягує присутність своєї людини на посаді керівника НБУ, щоб відтягнути таким чином момент, коли дійсно буде призначений новий глава, який поверне Нацбанку функцію саме центрального банку, а не структури, яка забезпечує комерційні апетити президентської ФПГ,

– вважає Новак.

Державна фіскальна служба



Насіров ще цілком може бути виправданий судом

Романа Насірова відсторонили від посади через підозру у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у розмірі 2 мільярди гривень. Однак де-юре Насіров залишається керівником ДФС. Більше того, як стверджує політичний експерт Тарас Чорновіл, він і досі має величезний вплив на фіскальну службу.

При цьому, як зауважує Вігірінський, виконуючий обов’язки глави ДФС Мирослав Продан досить швидко зорієнтувався в ситуації і знайшов порозуміння з Гройсманом та міністром фінансів Олександром Данилюком, що було складно для Насірова. Але, зазначає політолог, Насіров ще може і повернутися, якщо суд визнає звинувачення проти нього безпідставними.

Фонд державного майна

Ще одна з важливих структур в Україні, від діяльності якої залежить наповнення Держбюджету, а отже – зарплати, пенсії і соціальні пільги. Білоус пішов у квітні. Нового керівника немає, навіть не називаються можливі претенденти (глава ФДМ – квота "НФ" – "24"). При цьому вже котрий рік обіцяна урядом велика приватизація, зокрема, Одеського припортового заводу, так і не проводиться.

Міністерство фінансів



ГПУ розхитує стілець під Данилюком?

ГПУ вирішила провести позапланову перевірку міністра фінансів Олександра Данилюка. Його підозрюють в ухилянні від сплати податків. Як вважає Андрій Вігірінський, ця підозра виглядає таким чином, що високопосадовець, який дійсно намагається проводити реальні реформи, зазнає переслідувань зі сторони правоохоронного органу, підконтрольного президенту. Кримінальне провадження проти Данилюка не має перспектив і може лише зіпсувати репутацію ГПУ і України в очах західних партнерів.

Практично все виглядає так, що міністр хоче щось реформувати, а за це піддається переслідуванню зі сторони правоохоронного органу, підконтрольного гаранту. І, звичайно, є бажаючі зайняти посаду міністра фінансів. Тому, можливо, кримінальне провадження – спроба розхитати під ним стілець,

– вважає Вігірінський.

"Укрзалізниця"



До Балчуна претензій більш, ніж достатньо

Це державне підприємство давно в центрі скандалу. В основному через її очільника – топ-менеджера та рок-музиканта з Польщі Войцеха Балчуна. Є багато нарікань на ефективність його роботи. Через конфлікт з міністром інфраструктури Володимиром Омеляном, якому підпорядковувалась "УЗ", Гройсман передав залізницю Міністерству регіонального розвитку. Зрештою, справа дійшла до суду, який визнав це рішення незаконним.

До Балчуна з’явилися претензії в генпрокурора Юрія Луценка, який пропонує Гройсману звільнити главу "УЗ". Причина – прокуратура і інші органи розслідують близько 90 кримінальних проваджень за фактами привласнення, розтрати, заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем службовими особами "Укрзалізниці".

На думку Андрія Вігірінського, попри те, що Балчун знаходиться під крилом Гройсмана, вочевидь, члени уряду можуть підтримати звільнення керівника "Укрзалізниці".

Звільнення Балчуна ініціює Омелян, який пов’язаний з "НФ", і Луценко, який близький до Порошенка. Тобто в цьому питання ми бачимо умовний союз БПП і "НФ". Проти Гройсман, але в нього не буде такої підтримки. Вочевидь, прем’єр наполягатиме на звіті, і за його результатами ухвалять рішення. Швидше за все, більшість членів Кабміну підтримають відставку Балчуна,

– вважає експерт.

При цьому, за його словами, можуть включитися бізнес-інтереси тих, хто пов'язаний з "УЗ" і тяжіє до президента. Не виключено, що хочуть вивільнити посаду керівника УЗ, а після оголошення нового конкурсу спробувати завести своїх людей, які відстоюватимуть їхні інтереси.

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