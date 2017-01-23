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Нелюдські злочини: хто більш небезпечний для сучасних технологій, ніж хакери

15:15, сьогодні 1016 Читать новость на русском
Тварини завдають шкоди сучасним комунікаціям
Тварини завдають шкоди сучасним комунікаціям / 24 Канал

Фахівець з комп'ютерної безпеки Кріс Томас провів власне дослідження, згідно з яким тварини наносять більшої шкоди технологічній інфраструктурі, ніж хакерські атаки.

Про це повідомляє Platforma.

За оприлюдненими даними, з 2013 року через тварин сталося понад 1700 аварій з масштабними відключеннями електроенергії або іншими проблемами. Найбільшими шкідниками є птиці, змії, єноти, щури, бобри, куниці і медузи. Та головний противник сучасних комунікацій, на думку Томаса, – білки. Вони стали причиною мінімум 879 системних збоїв.

Якщо підрахунки вірні, то білки не просто виграють кібервійну. Вони перемагають з розгромним рахунком,
– підсумував фахівець.

Експерт зауважив, що кібератаки відбуваються не так часто і не несуть глобальних руйнівних наслідків, як хочеться показати владі або приватним компаніям.

Також дослідник запустив власний проект Cyber Squirrel 1. Сайт має інтерактивну карту, яка відображає масштаби руйнування сучасних технологій тваринами.

Читайте також: 45 мільйонів кенійців залишились без електроенергії через мавпу

Теги: LifeStyle Розробки світ тварин
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