Нелюдські злочини: хто більш небезпечний для сучасних технологій, ніж хакери

Фахівець з комп'ютерної безпеки Кріс Томас провів власне дослідження, згідно з яким тварини наносять більшої шкоди технологічній інфраструктурі, ніж хакерські атаки.

Про це повідомляє Platforma.

За оприлюдненими даними, з 2013 року через тварин сталося понад 1700 аварій з масштабними відключеннями електроенергії або іншими проблемами. Найбільшими шкідниками є птиці, змії, єноти, щури, бобри, куниці і медузи. Та головний противник сучасних комунікацій, на думку Томаса, – білки. Вони стали причиною мінімум 879 системних збоїв.

Якщо підрахунки вірні, то білки не просто виграють кібервійну. Вони перемагають з розгромним рахунком,

– підсумував фахівець.

Експерт зауважив, що кібератаки відбуваються не так часто і не несуть глобальних руйнівних наслідків, як хочеться показати владі або приватним компаніям.

Також дослідник запустив власний проект Cyber Squirrel 1. Сайт має інтерактивну карту, яка відображає масштаби руйнування сучасних технологій тваринами.

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