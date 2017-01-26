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Немає патріотів, а політики – п****, – відомий режисер про ситуацію в Україні

03:35, сьогодні 33
Олексій Шапарєв
Олексій Шапарєв / "Апостроф"

Іноземцям набагато важливіше за українців те, що відбувається в нашій країні. Крім того, до влади тут прийшли незрозуміло хто.

Про це заявив режисер стрічки "Правила бою" Олексій Шапарєв у інтерв’ю ресурсу "Апостроф".

Дивіться, зараз ми виграли конкурс Держкіно з дуже важливим і серйозним фільмом на тему бою під Крутами. Це історична подія, яку вважаю дуже важливою, тому я взявся за цю тему. Жителі країни, особливо молоде покоління, діти, студенти та школярі, та й взагалі кожна людина, якщо це громадянин, повинні знати свою історію. Держкіно фінансують фільми в повному обсязі, так у них прописано в положенні. Так ось, другу половину грошей ми знайшли не в Україні, розумієте? Це польські гроші. Тобто полякам це важливіше, ніж нашим... не хочу говорити, кому! Ось вона правда. Де всі ці патріоти? У Канаді всі собі будиночки побудували вже давним-давно. А українські спонсори можуть дати гроші, припустимо, з умовою: "Зніми мою "тьолочку", я тобі там "полтосік накину". Ну, типу добре, але,
– зауважив митець

Крім того, він прокоментував і український політикум.

Набридла вже тема політики! Всі політики - п ****** и, так і напишіть! Тому всі люди, які рвуться в політику, – вони недержавні мужі. На мою думку, лише Чорновіл був державним мужем, а всі інші просто рвуться до годівниці, щоб красти, бо ментальність наша така. Совок навіщо розвалили? Для того, щоб незалежно від Москви самостійно красти можна було. І зараз все те ж саме. За колишніх шахраїв і злодіїв було погано, а зараз ще гірше, тому що до влади прийшли взагалі незрозуміло хто. Моя думка, що всі політики – хапуги, злодії та хабарники. І я думаю, що зі мною 80% країни погодиться,
– резюмував Шапарєв.

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Теги: мистецтво Історія гроші Культура Кіно Політика Україна
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