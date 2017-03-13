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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017
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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Неминучий скандал зіграє на руку Україні, – експерт про Самойлову

12:57, сьогодні 1400 Читать новость на русском
Співачка Юлія Самойлова, яка представлятиме Росію на Євробаченні-2017
Співачка Юлія Самойлова, яка представлятиме Росію на Євробаченні-2017 / tunnel.ru

Через події навколо російської конкурсантки на Євробачення Юлії Самойлової Україна отримає чудовий шанс вкотре нагадати світу про незаконну окупацію Криму Росією.

Таку думку висловив політичний експерт Тарас Березовець на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, Джамала, яка перемогла на Євробаченні з піснею "1944" про трагічну долю кримськотатарського народу, має повне моральне право вимагати недопуску конкурсантки від РФ Юлії Самойлової на територію України.

"Ми отримаємо відмінний шанс ще раз нагадати всьому світу про незаконну російської окупації українського Криму і сталінської депортації 1944 року. Спасибі, Росія, ти ніколи нас не підводиш і даєш нам відмінний шанс", – пише політолог.

Він додав, що Юлія Самойлова на 100% підлягає процедурі заборони в'їзду на територію України через відвідування анексованого Криму. Експерт зазначив, що впевнений – саме такий крок і зробить СБУ.

Окрім того, на думку Березовця, росіянку потрібно оголосити персоною нон грата.

Її фізичний стан не може служити виправданням за вчинене правопорушення. Перед законом рівні всі, будь ти Кобзоном, Пореченковим або Самойловою,
– підкреслив він.

Читайте також: Співачкою від Росії на Євробачення зацікавилась СБУ

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Нагадаємо, керівник проекту "Майдан закордонних справ" Андрій Клименко повідомив, що співачка Юлія Самойлова, яка представлятиме Росію на Євробаченні-2017 у Києві, виступала в анексованому Криму.

Речник президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував вибір російської представниці Євробачення-2017

Теги: Україна Україна-Росія LifeStyle Юлія Самойлова Новини Росії Скандал Євробачення-2017 Євробачення Джамала
Джерело: 24 Канал
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