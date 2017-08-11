Необдумана імпровізація, – аналітик про погрози Трампа Північній Кореї

Війна з КНДР буде не простою і може забрати тисячі життів, як у Північній Кореї, так і в США. Світ пам'ятає страхітливі наслідки застосування ядерної бомби Сполученими Штатами в Японії за часів Другої світової війни, тому погрози Дональда Трампа, озвучені для Кім Чен Ина, були тривожними.

Про це на сторінках лояльного до Демократичної партії видання New York Times пише старший науковий співробітник Atlantic Council, колишній старший заступник міністра оборони США з питань Росії, України та Євразії Евелін Фаркас.

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На думку експерта, заяви Трампа відповісти Північній Кореї "вогнем і люттю" у випадку, якщо КНДР не зупинить погрожувати своїми ядерними розробками США, є "необдуманою імпровізацією".

У ситуації, що склалася, єдиним виходом стане створення "багатопрофільної стратегії для стримування загрози з боку Північної Кореї", йдеться у статті.

Аналітики припускають, що він розуміє, що не зможе вічно тримати північних корейців в стані економічного гноблення і байдужості до своєї бідності. Але йому потрібен час для зміцнення економіки країни.

КНДР активно демонструє здатність запустити міжконтинентальні ракети, аби стримати Вашингтон від військового і політичного втручання у внутрішні справи республіки. Більшість експертів вважають, що Кім Чен Ин наважиться застосувати ядерну зброю проти США лише тоді, коли вважатиме, що зовнішня атака неминуча, підкреслює Фаркас.

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Аналітик вважає, що найефективнішим підходом у врегулюванні конфлікту з КНДР буде поєднання політики стримування, тиску, дипломатії і стимулювання. Варто також вчитися на перемогах і провалах минулого, зазначається далі.

Ми повинні і далі посилювати нашу протиракетну оборону, проводити військові навчання з Південною Кореєю і Японією і зміцнити ядерну парасольку США. Тиск забезпечить ефективне виконання санкцій ООН, які в разі потреби можна розширити,

– робить підсумок автор публікації.

До слова, раніше The Washington Post з посиланням на інформацію розвідки США повідомило, що в КНДР успішно виготовили мініатюрні ядерні боєголовки, які мають можливість встановлення всередині ракет дальньої дії. На що президент США Дональд Трамп заявив, що Північна Корея зустрінеться з "вогнем і люттю", яких світ ще не бачив у випадку, якщо її розробки ядерної зброї загрожуватимуть Сполученим Штатам.



У КНДР віреагували на погрози лідера Америки, запевнивши, що у разі необхідності знищать американську військову базу на острові Гуам.