Необережність матері призвела до загибелі бабусі та 3-літньої доньки, ще 4 дітей з опіками у лікарні

32-літня матір, яка вирішила закурити у будинку, поки її 8-літній син заправляв пальним бензопилу у будинку, призвела до загибелі 3-річної доньки. Ще четверо дітей отримали опіки І-ІІ ступеня. В пожежі загинула і 57-річна матір жінки.

Пожежа у селі Хотімля Вовчанського району Харківщини трапилась ще в суботу, 14 жовтня, повідомили у поліції. Правоохоронцями встановлено, що в помешканні мешкали 32-річна жінка зі своїм 48-річним співмешканцем, 57-річною матір’ю та п’ятьма малолітніми дітьми.

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При опитуванні матері дітей, жінка пояснила, що її 8-річний син хотів заправити бензопилу пальним, щоб покосити на вулиці траву. Хлопець заніс в будинок бензопилу та почав її заправляти. Мати при цьому взяла цигарку та закурила, в результаті попіл впав на краплі бензину і почалося загоряння в будинку.

В результаті пожежі трирічна дівчинка та її бабуся загинули, інші діти доставлені до Харківської міської клінічної лікарні.

В поліції родина характеризується як неблагополучна та малозабезпечена.