Необхідно запустити черкаський, рівненський, сєверодонецький "Азот" і ОПЗ, – держексперт

Для покриття внутрішньої потреби українського сільського господарства в азотних добривах необхідно запустити черкаське ПАТ "Азот", "Рівнеазот", "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" і ОПЗ.

Про це заявив заступник директора державного підприємства "Укрпромзовнішекспертиза" Сергій Поважнюк в ефірі радіостанції "Голос Столиці", коментуючи ситуацію у вітчизняному хімпромі.

Експерт зазначив, що потреба внутрішнього виробника сільгосппродукції в азотних добривах становить не менше 3,5 млн тонн в рік (близько 1 млн тонн у перерахунку на чистий азот). Сумарна проектна потужність українських виробників азотних мінеральних добрив становить близько 8 млн тонн на рік, однак сьогодні працює лише один з них – "Дніпроазот", потужність якого складає всього 0,7 млн тонн.

Інші підприємства, відзначає експерт, були зупинені з різних причин: горлівський "Стирол" знаходиться на окупованій території, ОПЗ був зупинений через нерентабельність. А в березні 2017 року, в розпал посівної кампанії, зупинилися черкаський "Азот" і "Рівнеазот".

Як підкреслив Сергій Поважнюк, азотні мінеральні добрива сьогодні критично необхідні українським сільгоспвиробникам для виробництва зерна. Так, один долар, витрачений на придбання азотних добрив, приносить їм 2-3-4 долара за рахунок збільшення виробництва зерна. Тому сьогодні пріоритет номер один – виробництво азотних добрив для потреб внутрішнього ринку.

Критичну ситуацію у вітчизняному хімпромі у зв'язку з зупинкою українських підприємств черкаський "Азот" і "Рівнеазот" в ефірі "ГС" відзначив і президент Союзу хіміків України Олексій Голубов.

Голубов заявив: однією з причин зупинки двох найбільших українських підприємств було те, що 6 березня їм знизили рівень тиску природного газу.

"На нараді, яка пройшла у першого віце-прем'єра Степана Кубіва, я намагався з'ясувати, хто ж давав команду на зупинку цих заводів. По суті, я знаю, по чиїй команді, але чи знав про це уряд, не ясно. Тут є два варіанти. Припустимо, уряд не знало, що зупиняються заводи. Тоді питання: а чим же займається уряд, якщо в розпал посівної зупиняються два найпотужніші підприємства, які забезпечують, по суті справи, продовольчу безпеку країни? Зупинені ці підприємства повністю, в тому числі зупинений і сєверодонецький "Азот", який працював тільки на виробництво аміачної селітри", – зазначив Голубов.

Він також висловив припущення, що уряд міг знати про зупинку хімпідприємств.

"Другий варіант – уряд знав, що зупиняються заводи, і був начебто ініціатором. Тоді, розумієте, це схоже на махінаціъ наперсточників. Знав, що зупиняються заводи, але не вжив заходів для того, щоб запобігти цьому", – заявив голова Союзу хіміків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті зупинки українських виробників азотних добрив, український ринок активно насичується російськими добривами. Черкаське та рівненське підприємства зупинилися після рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі про скасування загороджувальних мит щодо російських компаній, а також після рішення "Укртрансгазу" розпочати процедуру обмеження поставок природного газу для трьох великих хімічних підприємств країни, яке збіглося з припиненням дії антидемпінгових заходів щодо російських виробників.