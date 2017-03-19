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Неординарний дизайн шкільних підручників представили в міносвіти: фото новинок

16:39, сьогодні 1555 Читать новость на русском

Активісти на зустрічі з міністром освіти лілією Гриневич представили їй можливі дизайни шкільних підручників.

Учасники курсу "Айдентика" школи дизайну Projector презентували одну із своєї курсових проектів – концепцію обкладинки підручників для 10 класу.

"Проект, який народився з ентузіазму і чистих ідей, переріс у щось більше і, здається, нам дійсно вдалося зробити щось важливе. Презентація переросла в обговорення того, яким повинен бути підхід до дизайну підручників в цілому і як можна змінити нинішню (плачевну) ситуацію і процеси, які до неї призвели. Видно, що в міністерстві є щире бажання таки провести реформи, які так давно назріли. Адже всі ми хочемо, щоб школа повернулася обличчям до учня, стала цікавою та інтерактивною, захоплювала знаннями, а не примушувала до вивчення", – зазначили організатори.

Однак на самому сайті міністерства жодної інформації про дизайн для підручників не опубліковано, тож невідомо, чи хоча б один з них колись буде втілено в життя.

Тест: На жаль чи нажаль: як добре ви знаєте українську мову?

Теги: Україна Фотоновини дизайн освіта Міністерство освіти та науки України
Джерело: 24 Канал
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