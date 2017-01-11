Непереатестований міліціонер став членом злочинної банди

Справжніх перевертнів у погонах спіймали на Харківщині. Правоохоронці затримали банду із чотирьох осіб, яка напала на місцевого бізнесмена.

Викрили чотирьох зловмисників працівники Управління карного розшуку, слідчого управління ГУНП в Харківській області спільно із спецпризначенцями КОРД.

Чоловіки, віком від 40 до 45 років, на Харківщині відібрали у підприємця 10 тисяч доларів США, 30 тисяч гривень, 4 тисячі євро та заволоділи його іномаркою.

Згодом з'ясувалось, що двоє учасників банди – колишні міліціонери. Один – звільнився кілька років тому, інший – не пройшов переатестацію.

Наразі у поліції відкрили кримінальне провадження, злочинцям загрожує до 12 років за ґратами.

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