Непереможний український боксер Гвоздик хоче позмагатися за три чемпіонські титули

Український боксер Олександр Гвоздик до кінця року може провести титульний поєдинок з чемпіоном світу за версіями WBA Super, WBO, IBF американцем Андре Уордом.

Промоутер українця Боб Арум в інтерв'ю BoxingTalk повідомив, що шанси на проведення чемпіонського бою Гвоздик – Уорд дуже високі, але все буде залежати від американця.

Боксер Андре Уордо буде коментувати найближчий бій Олександра Усика проти Крейга Бейкера і зможе познайомитися особисто з українцем. Знайомство, за словами промоутера, може позитивно вплинути на рішення американці.

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"Наскільки це реально? Я так скажу, все залежить від Андре. Roc Nation (промоутерська компанія, за яку виступає Уорд, – "24") у справі. Так що все залежить від Андре", – додав Арум.