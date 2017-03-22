Неподалік від України НАТО проведе грандіозні навчання

У липні в Румунії проведуть масштабні навчання сил НАТО.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву посла США в Румунії Ханса Клема.

До навчань залучать нечувану кількість військових – близько 30 тисяч осіб.

Румунію і США пов'язують не тільки міцні дружні двосторонні відносини. У нас тісна стратегічна взаємодія в рамках Північноатлантичного альянсу НАТО. Підтвердженням тому служить і той факт, що в липні нинішнього року румунські військовослужбовці разом зі своїми союзниками по НАТО візьмуть участь у найбільших військових навчаннях, які пройдуть на території вашої країни,

– зазначив Клем.

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