Непоправні втрати: на Луганщині попрощалися ще з одним українським захисником

Сьогодні, 8 березня, на Луганщині поховали морського піхотинця Олександра Веремеєнка, який загинув під Водяним.

Олександру було лише 20. За півроку на передовій морпіх отримав позивний "Фартовий". Здається, вдача відвернулась від нього лише на мить – і куля увійшла під серце. Матрос загинув на передовій під селищем Водяне. За героїзм командування клопотатиме про орден "За мужність" для морпіха.

У свої 20 років боєць почав збирати гроші на квартиру, відпрошувався з передової на сесію і писав смс вихователькам з інтернату.

На рідну Луганщину з фронту Олександра везли 10 годин. Ця поїздка до дому стала для нього останньою. Біля воріт місцевого військкомату його зустріли рідні.

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Українського захисника поховали разом із чорним беретом морпіха. Службі він залишився вірним назавжди.