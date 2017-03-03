Непритомному Насірову зачитують підозру – з’явилось відео

Оприлюднили відео, на якому детективи НАБУ і Антикорупційної прокуратури вручають підозру голові державної фіскальної служби Роману Насірову.
Затримання відбувалося в столичній лікарні "Феофанія".
Відповідне відео опублікував адвокат Денис Фетисов.
Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Це відбулось у клініці "Феофінія", куди раптово зліг Насіров. Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у 2 мільярди гривень.