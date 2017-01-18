"Непрозора" сільська рада: як бюджетні кошти "рятують" у грудні від державних закупівель

Напередодні Нового Року користувачі соцмереж активно обговорювали закупівлі Бабинської сільської ради Рівненської області. Увагу користувачів Facebook привернув телевізор за 199 400 гривень.

Що цікаво, 43-дюймовий телевізор LG з кріпленням і комунікаційними елементами проходив як "спортивні товари", про що свідчить звіт про укладений договір.

Аналіз показав – це не єдина закупівля сільради, яка дивним чином лише трохи не дотягує до цифри у 200 тисяч – загалом таких закупівель було 9 одиниць. Нагадаємо, що закупівлі товарів на суму понад 200 тисяч гривень тендер проводити не треба (для послуг/робіт аналогічна гранична межа трохи вища – 1,5 мільйона гривень)

Як випливає з даних, наданих сайту "24" командою ПроЗорро, загалом за період з вересня 2016 до середини січня 2017 року загалом Бабинська сільрада провела 28 закупівель, з яких лише одна (на 750 тис грн) – через аукціон на Прозорро, інші 27 (на 8,2 млн грн) через пряму закупівлю.

Аналізуючи дані, надані Прозорро, можна визначити двох улюблених постачальників в Бабинській сільраді – ТОВ "Будівельна компанія "Будальянс груп", з якою підписали 11 договорів майже на 5,4 млн грн (переважно капітальний ремонт вулиць та вуличного освітлення, а також реконструкція місцевого кладовища) та ФОП "Мастерко В.В.", який продавав телевізори за 199 тисяч та з яким підписали 12 договорів на 2,1 млн грн.

За місяцями можна побачити, що більше всього договорів (16 штук) було підписано саме в грудні та найбільші суми (5,4 млн грн) теж були в грудні.

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