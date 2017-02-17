Нереальна архітектура: українець переміг в міжнародному конкурсі

Українець Михайло Пономаренко переміг на міжнародному конкурсі Fairy Tales-2017.
Суть конкурсу – представити фантастичні і утопічні історії-казки з нахилом на їх архітектурну складову, пише buro247.ua.
Fairy Tales збирає роботи архітекторів, дизайнерів, художників-ілюстраторів та інших творчих людей.
Кожен з конкурсантів пише коротку розповідь і створює ілюстрації до неї.
Пономаренко зараз співпрацює з американською ландшафтно-архітектурної фірмою EDSA. Його конкурсна робота називається Last Day.
Переглянути ілюстрації та почитати історію, які створив українець, можна за посиланням.
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