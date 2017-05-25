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Нерозв'язаний конфлікт інтересів Порошенка

Чесна політика 09:00, сьогодні 906 Читать новость на русском

Три роки тому Президентом України обрали Петра Порошенка. Для країни був час втрачених можливостей та історичних досягнень. Реформи медицини, пенсійного забезпечення, податкової або митниці так і не почалися. Але ми отримали безвізовий режим з країнами Європи та створили незалежне антикорупційне бюро.

Багато досягнень відбулися не завдяки, а всупереч президенту, який не має політичної волі боротися з корупцією. Це результат цілої коаліції, серед учасників якої – активне громадянське суспільство, нечисленні реформатори в парламенті та уряді, чесні журналісти та міжнародні донори. Вони пов'язали надання Україні допомоги з досягненням необхідних умов.

Але за цей час не сталося головне – чинний президент не визначився, чого хоче: потрапити в підручники історії як успішний лідер країни або увійти в рейтинги "Forbes" як найдинамічніший олігарх Східної Європи.

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Петро Порошенко не наважився зламати статус-кво, де головні рішення в державі приймаються обмеженим колом його оточення, а економіка і далі є заручником корупційних інтересів. Оголошена навесні 2015 року деолігархізація закінчилася змовою з членами клубу, а боротьба з кланами – створенням власного, президентського.

Ще за три роки Порошенко сконцентрував в руках контроль над органами, які повинні бути незалежними: Конституційний суд на гачку Банкової у кримінальній справі про узурпацію влади Януковичем, Центральна виборча комісія прострочена на три роки. Кум – на чолі Генпрокуратури. Особистий фінансовий консультант очолив Нацбанк, а колишній менеджер "Roshen" став главою Нацкомісії з енергетики і комунальних послуг.

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В країні відбувається корупційна контрреволюція на кількох рівнях. Перший – це втеча від прозорості. Згадайте, як влада намагалася заблокувати закон про введення електронних декларацій. Система запрацювала тільки під прямим тиском Євросоюзу. Тоді Брюссель сказав, що не запровадить безвізовий режим з Україною. Але навіть після старту електронні декларації не стали підставою для чистки української політики від корупції.

Другий рівень корупційної контрреволюції -– це протистояння нового НАБУ зі старими правоохоронними органами, інфікованими корупцією. Проти бюро ополчилися всі: генпрокурор, СБУ, суди та Банкова з БПП. Вони намагаються дискредитувати НАБУ фальшивими повідомленнями, вигадують протоколи про корупцію, які потім програють, протискають ангажованих аудиторів на кшталт Найджела Брауна.

Третій рівень корупційної контрреволюції - це масово розставлені на держпідприємствах друзі президента Порошенко. Вони заробляють на потоках Одеського припортового заводу і енергокомпанії "Центренерго". Бажання збагачення заблокувало приватизацію цих державних активів, хоча тепловими електростанціями цікавився французький гігант "Енджи". А конкурси про призначення керівників державних компаній закінчилися фікцією.

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Четвертий рівень контрреволюції корупції – це розподіл активів оточення Януковича. Найчастіше згадують про нафтопродукти Курченко, які замість конфіскації в дохід держави були реалізовані одним із соратників Сергія Пашинського. Так само нова влада порозумілася з колишнім міністром екології Миколою Злочевським і закрила очі на схеми Юрія Бойка.

П'ятий рівень корупційної контрреволюції – це продовження старих олігархічних домовленостей. Вони дозволяють і далі Ігорю Коломойському не розраховуватися по боргах компанії "Укрнафта", а Рінату Ахметову – заробляти на енергетиці за схемою "Роттердам плюс". У енерготариф заклали вартість вугілля, виходячи з того, що він нібито куплений в Нідерландах на біржі і поставлений в Україну, а не привезений з українських шахт.

За три роки владу залишили іноземні реформатори – згадайте, як гучно вітали в уряді грузинів, литовців та американців, і як вони пішли після блокування їхніх ініціатив адміністрацією президента.

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Зараз в Україні непомітно почалася виборча кампанія президента. І це значить, що простір для реформ скорочується. Щоб відновити рейтинги, президент іде на відвертий популізм та заграє з частиною виборців на хвилі псевдопатріотизму, що посилює розкол у суспільстві. Україну може чекати повторення молдавського сценарію та відродження проросійських сил. Тому наше з вами завдання – зберігати голову холодною та вимагати від Порошенка реформ, а не їхнього сурогату.

Автор: Сергій Лещенко
Теги: Петро Порошенко СБУ Політика Чесна політика НАБУ НБУ
Джерело: 24 Канал
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