Несподіване "закручування гайок" у відносинах з Росією

Прикордонна служба заборонила на п'ять років в'їзд до України російському політтехнологу і пропагандисту Ігорю Шувалову. Протягом багатьох років він формував інформаційну політику телеканалу "Інтер". Чому українська влада несподівано почала закручувати гайки у відносинах з Росією?

Цього тижня Служба безпеки України прийняла рішення, якого від неї давно вимагали окремі політики та експерти. А саме – заборонити в’їзд до країни фактичному керівнику інформаційного мовлення телеканалу "Інтер", що контролюється депутатом від "Оппоблоку" та колишнім главою адміністрації Януковича Сергієм Льовочкіним.

Цим самим керівником довгий час був громадянин РФ Ігор Шувалов, який до того ж консультував Льовочкіна та "Партію регіонів" під час виборчих перегонів.

Ігор Шувалов

Офіційно причиною оголошення Шувалова персоною нон-грата стала його причетність до російських спецслужб, а також участь у широкомасштабних акціях щодо зриву євроінтеграційних реформ в Україні.

Крім того, СБУ інкримінувала російському політтехнологу організацію в Україні прокремлівських акцій "Георгіївська стрічка" та "Безсмертний полк", які проходили до Дня перемоги 9 травня.

Акція "Безсмертний полк" у Києві

Такий серйозний букет звинувачень викликає лише питання стосовно того, чому таке резонансне рішення було ухвалене саме зараз, а не раніше. Хоча факти підривної діяльності Ігоря Шувалова були відомі давно. Зокрема, коли українські хакери зламали його листування з іншим керівником "Інтера" – росіянкою Марією Столяровою. В ньому Шувалов відверто ділився зі своєю колегою ідеями стосовно маніпулюванння громадською думкою українців в інтересах власників "Інтера" та російської влади.

Російський пропагандист назвав рішення СБУ абсурдним та заявив, що ситуація навколо нього – цитую - "пов'язана з міжвидовою боротьбою українських політиків". Так це чи ні, але рішення Служби безпеки суттєво ускладнить роботу "Інтера" та додасть головного болю його власникам.

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На мою думку, телеканал, що контролюється Сергієм Льовочкіним, тривалий час дає необ’єктивну картинку того, що відбувається в Україні та за кордоном, у ракурсі, що вигідний Кремлю. На цей факт неодноразово вказували депутати від патріотичних фракцій у парламенті. Особливо це було помітно під час висвітлення так званих "радянських свят" 23 лютого та 9 травня, де українському глядачу нав’язували бачення спільної історії з Росією та транслювали вигідну росіянам точку зору.

Коли в Україні тільки заборонили російські соцмережі та поштові сервіси, на зразок "Однокласників", "Вконтакте" та "Mail.ru", здалося, що це лише спорадична реакція силових структур. Але зараз на тлі скандалу з Ігорем Шуваловим та обговорення візового режиму з Російською Федерацією це виглядає, як окремі пазли одного плану. Плану, покликаного розірвати узи так званої "братерської дружби" між українським та російським народами. А точніше, між Україною, що рухається до Європи, та Росією, яка перебуває у полоні божевільних імперських ідей відновлення СРСР. І тому це далеко ще не кінець.

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