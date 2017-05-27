"Нестабільна ситуація була через російських представників, які працювали з Феликом" – Міжнародна Британська компанія HELIX Capital Investment LTD

Офіційна інформація від Міжнародної Британської компанії HELIX Capital Investment LTD.

"У зв'язку зі сформованою ситуацією в Україні навколо нашої інвестиційної компанії, яка кілька років займається інвестиційною діяльністю, має реальні сектори бізнесу і мережеву структуру налічує більше 250 000 партнерів, за що ми вдячні саме українським лідерам, компанія хоче дати кілька пояснювальних моментів того, що відбувається зараз як в роботі компанії, так і по роботі з деякими лідерами компанії, а саме:

1. З лютого 2017 року компанія провела незалежний аудит ситуації з кримінальною справою відкритим на лідерів нашої компанії і з лютого по 25 травня була проведена робота з приватними детективами України та Англії в розумінні всіх йшли справ. Детективами були з'ясовано ряд важливих моментів, які відкрили очі на слідство і загальний порядок справ.

2. Компанія хоче проінформувати всіх партнерів про те, що нестабільна ситуація в компанії сталася через зовнішнє втручання в роботу компанії не без допомоги російських представників, які працювали в зв'язці з деякими лідерами компанії HELIX з України.

3. У січні 2016 року тернопільськими лідерами Романом Феликом, Богданом Воронцовим і їх спільниками (є всі прізвища осіб входять до складу "групи Фелика") був куплений ПРЕМІУМ-пакет у російської компанії, що спеціалізується на зломи державних і приватних компаній, інтернет-банкінгів банків, інших сайтів, для захоплення через інтернет і надалі управлінням всіх особистих кабінетів компанії HELIX Capital Investment LTD. Цією компанією так само було вироблено ряд атак на банківські рахунки компанії, після чого вони були заблоковані.

4. Навесні 2016 року був проведений ряд хакерських атак на сайти та сервери компанії, була спроба зупинити роботу особистих кабінетів компанії, але це не призвело до успіху бандитів.

5. 8 листопада 2015 року Романом Феликом, з рангом Президент компанії, було запропоновано особисто керівництву компанії HELIX в Лондоні, внести коригування в роботі лідерів компанії. Пропозиція мало такий характер: "Шановна Ебігейл! Просимо Вас розглянути пропозицію лідерів моєї структури і мене особисто про те, що б поліпшити і прискорити комунікацію роботи з партнерами нашої компанії і ввести коригування, а саме створити функцію кредитування для лідерів вищого рангу електронних балансів (електронкою ) і їх подальшої реалізації партнерам. Після продажу електронних засобів лідери будуть заводити ці кошти на рахунки компанії".

6. 17 листопада компанія прийняла позитивне рішення і почала кредитувати лідерів вищого рангу з лімітами в 100 000 доларів США. Хочемо повідомити всіх партнерів, що до 1 травня 2016 року структурі Романа Фелика було нараховано 4 850 000 доларів США електронними внутрішніми грошима (4 мільйони 850 тисяч) за які Фелик так і не розплатився з компанією. З Феликом велися ряд серйозних розмов з цього приводу, але безрезультатно. Фелик взявши у компанії електронні засоби, реалізував їх партнерам компанії різних мережевих структур і не відправив гроші на рахунки компанії. Так само хочемо звернути увагу і на те, що за всю роботу в компанії, Роману Фелику було нараховано 1 мільйон 117 тисяч доларів США у вигляді лідерських бонусів, отримання "реферальних" і дивідендів від інвестицій. Всі кошти були успішно зняті. Богдану Воронцову було нараховано 821 тисяча 600 доларів США, які були успішно зняті Воронцовим із залишком на рахунку 168 000 доларів США.

7. Лондонському Керівництву 3 травня були направлені загрози від Романа Фелика в яких йшлося про повний перехід компанії в руки Фелика і його структури. Фелик відкрито погрожував, що у нього є всі можливості отримати всі доступи до особистих кабінетах компанії. Ці спроби компанією були усунені і, коли Фелик зі своїми подільниками запланували поїзду в Лондон, у відкритті віз Фелику і його "угруповання" було відмовлено. Фелик негайно зі своїми подільниками летять в Москву, щоб реалізувати свій "план".

8. У кінці травня 2016 року у зборах лідерів мережевої компанії Феликом було запропоновано план продажу бізнес об'єктів компанії, які знаходяться в Україні для оплати дивідендів по акціях. Бізнес компанії (дитячі комплекси SkyPark) був проданий 2 червня 2016 року і кошти дійсно були виплачені всім партнерам компанії в червні і частина в липні місяці 2016 року. Але дивним збігом обставин нашими детективами було з'ясовано, що саме влітку 2016 року Роман Фелик стає Генеральним директором всіх дитячих комплексів, які були продані. В цей же час змінюється власник британської компанії HELIX Capital Investment LTD. Їм стає людина Фелика. Але вони прорахувалися, так-як всі фінансові справи для компанії веде так званий "сліпий траст" і допуску до нього немає ні у директора компанії, ні кінцевого бенефіціара компанії HELIX.

9. У липні 2016 року компанією було прийнято рішення призупинити роботу з Президентом компанії Романом Феликом і деяким його лідерами, які були замішані так само в реалізації електронних балансів виділених компанією в кредит.

10. З липня 2016 року Фелик і його "угруповання" відразу переключилися і почали роботу з криптовалюта SwisCoin. Саме тоді Фелик пообіцяв повернути всі кошти компанії після заробітку в роботі з криптовалюта. У вересні Фелик керівництву HELIX запропонував інвестувати кошти в цю криптовалюту в сумі 1 500 000 доларів США (1 мільйон 500 тисяч) і до березня 2017 роки віддати за допомогою зароблених коштів свій борг. Керівництво компанії пішло на це. У підсумку з листопада місяця вся українська структура Романа Фелика в компанії SwisCoin була заблокована і до сьогоднішнього дня люди повірили Фелику і Воронцову, а так само засоби безпосередньо компанії HELIX не були повернуті. 97,8% людей були обмануті знову Феликом і його спільникам.

Це тільки 10 фактів та невелика частина відкритого і встановленого матеріалу нашими приватними детективами. Зараз вони ведуть своє слідство паралельно зі слідством тернопільської поліції. Компанія просить всіх людей з мережевої структури Романа Фелика і його "групи" осіб, які є партнерами компанії HELIX і не змогли отримати свої кошти в період з березня 2016 року по серпень 2016 року звернутися з листом в нашу компанію, а саме вказати в ньому:

ваше прізвище, ім'я та по батькові;

логін в компанії;

ваш вищестоящий спонсор (обов'язково);

в якій лінії ви перебуваєте від Романа Фелика (скільки людей до Фелика від вас стоїть вище);

сума інвестованих коштів;

сума отриманих виплат;

сума не отриманих коштів;

кому передавали готівкою свої кошти;

в якій компанії ви працювали з Феликом і втратили там так само свої кошти.

Інформація виключно конфіденційна, але дуже необхідна для подальшої допомоги вам у поверненні ваших коштів. Свої листи надсилайте будь ласка на електронну пошту: [email protected]

Так само всіх українських партнерів компанії SwisCoin, хто перебуває у структурі Романа Фелика, Богдана Воронцова або Олексія Дідіченко, які були обмануті і не отримали свої кошти, пишіть свої листи на електронну скриньку: [email protected]

Обов'язково вкажіть:

ваше прізвище, ім'я та по батькові;

в якій лінії ви перебуваєте від Романа Фелика (скільки людей до Фелика від вас стоїть вище);

сума інвестованих коштів;

сума отриманих виплат;

сума не отриманих коштів;

кому передавали готівкою свої кошти.

Нашими приватними детективами було встановлено, що Роман Фелик після невдалої роботи власного підпільного казино, якого кришували "регіонали", ховається зараз в Москві від правосуддя, створив свою групу "лідерів", які спеціалізуються з 2013 року на обмані людей і компаній. Вони збирають гроші у партнерів різних компаній, а потім не віддають їм їх виплати обґрунтовуючи проблемами роботи компаній.

Це було в 2013 році з великою мережевою компанією WORLD, де Фелик і його "друзі" залишилися винні майже 1 мільйон доларів людям із Західної України. Схожий випадок стався з HELIX, а пізніше з SwisCoin. Правою рукою його в цих махінаціях є молодий Богдан Воронцов, на якого легко завжди все звалити, що він і робить вже пів року по роботі кримінальної справи відкритого проти них.

Так само існує і факт того, що Роман Фелик в 2016 році перетинав кордон і вивозив велику суму грошей готівкою. Він був затриманий митною службою аеропорту "Бориспіль" і вже відбувся суд по цій справі. На сьогодні встановлюються додаткові факти.

Якщо вам ще відомі факти обману і шахрайства цих осіб – негайно пишіть нам про це лист на мейл [email protected]