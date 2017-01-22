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Нестача калію в організмі: важливі ознаки

00:17, сьогодні 201 Читать новость на русском
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Продукти / Zdorovie.com

Дефіцит калію негативно позначається на роботі серця та інших систем.

Найчастіше нестача калію виникає від неправильного і незбалансованого харчування, пише ivona.bigmir.net.

Ознаки дефіциту калію:

1. Втома та слабкість

Першими ознаками дефіциту калію можуть бути болі у м’язах та слабкість. Нестача калію перешкоджає відновленню енергії клітин, в результаті чого виникає хронічна втома.

А сильна слабкість, спазми, оніміння і поколювання в м'язах говорити про те, що дефіцит калію в організмі прогресує.

2. Нестабільний серцевий ритм

Першим симптомом тривалого дефіциту калію є нерегулярне серцебиття без видимої на те причини.

У деяких випадках може сповільнюватися серцевий ритм, що призводить до появи запаморочень.

3. Високий артеріальний тиск

На підвищення артеріального тиску впливають багато факторів, серед яких, нестача калію. При цьому, як і високий, так і занадто низький рівень калію можуть викликати коливання артеріального тиску.

4. Судоми

Скорочення і розслаблення мускулатури тіла людини залежить від калію. Коли організму бракує калію, м'язам стає важко розслабитися і вони залишаються скороченими, що стає причиною судом.

Якщо лікар таки підтвердив дефіцит калію в організмі, варто відкоригувати раціон і внести в нього такі продукти, як: банан, картоплю, капусту, авокадо, шпинат.

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Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я
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