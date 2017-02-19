Нестандартний гурт шокував на відборі до Євробачення

Жорсткий та андерграундний гурт Аghiazma став справжнім шоком для глядачів та журі Євробачення.

З перших секунд на сцені та поза нею гурт голосно заявив – прийшли на поп-конкурс, щоб вносити металеве різнобарв'я на українську та європейську сцени.

На сцену "Аghiazma" вийшла із піснею Synthetic Sun, українською – "Синтетичне Сонце".

Ця пісня про боротьбу з комерцією, про те, що жорстокий світ шоу-бізнесу змушує тебе любити і слідувати якимось чужим ідеалам,

здійснювати якісь вчинки, которі тобі нав'язали, замість того, щоб йти своїм шляхом,

– пояснила вокалістка гурту "Аghiazma" Kora Rex.

Дійти до півфіналу нацвідбору, або потрапити у нацвідбір "Аghiazma" і не планувала. Кажуть, їм було достатньо і участі та теплих слів від журі.

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Часто буває, коли вони приходять, а з них монтажери роблять якихось фріків, щоб всі сміялись. Мовляв, дивіться на тих альтернативщиків, як таке можна слухати. От по тому монтажу, що я бачив, нас показали у дуже виграшному світлі, хоча це не всі зрозуміли,

– розповів клавішник гурту "Аghiazma"

Музиканти закликають усіх представників андерграунду приходити на такі конкурси, щоб ламати музичні стереотипи.

Усі фото: Олексій Годзенко