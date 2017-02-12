Нецікавий голова поліції та "туалетні" розмови Тимошенко, – дивіться у програмі з Майклом Щуром
16:28, сьогодні 324 Читать новость на русском
Дивіться у свіжому випуску програми "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – рішення про те, хто очолить Нацполіцію України, прийняли одноголосно. Але новий голова виявився "нецікавим" – він не жінка і навіть не грузин. Чому Юлія Тимошенко зустрілася з Трампом саме біля туалету.
Як осмілились Олегу Ляшку анулювати американську візу. Дивна прив'язаність до колон головного харківського архітектора.
Про це та багато іншого дивіться сьогодні у програмі "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" о 22:30 на 24 Каналі. Не пропустіть, буде цікаво!
Джерело: 24 Канал
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