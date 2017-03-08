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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Нетверезий співробітник міністерства влаштував ДТП: опублікували фото

19:24, сьогодні 861 Читать новость на русском
Аварія
Аварія / Фото з соцмереж

В Ірпені, що під Києвом, п'яний співробітник Міністерства освіти України влаштував аварію.

Про це повідомляє ДТП Київ.

На Renau він вилетів на зустрічну смугу і врізався в автомобіль ВАЗ. Водія ВАЗ госпіталізувала "швидка",
– мовиться у повідомленні.

При цьому начальник управління комунікації ГУ Нацполіції Київської області Микола Жукович у коментарі одному з українських телеканалів на підтвердив і не спростував таку інформацію.

Неважливо, до якого міністерства або відомства він належить, головне, що він у нетверезому стані сів за кермо і став винуватцем ДТП, через яке постраждали люди, що вже є злочином, і його автомобіль, як знаряддя злочину зараз перебуває на штрафмайданчику,
– зазначив він.

Жукович підтвердив, що ДТП сталася з вини водія Renau.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.

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Теги: Україна Київ Аварії та ДТП
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