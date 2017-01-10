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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Нетверезий водій бетоновоза влаштував серйозну ДТП у Києві

07:23, сьогодні 21215 Читать новость на русском
Нетверезий водій влаштував неоднозначну ДТП
Нетверезий водій влаштував неоднозначну ДТП / dtp.kiev.ua

Уночі проти 10 січня у Києві на вулиці Малиновського сталася аварія за участю 14-тонного бетоновоза.

За інформацією ресурсу dtp.kiev.ua, нетверезий водій вантажівки на ухилі дороги протаранив два легкових авто, вилетів з дороги, а потім ще й збив два стовпи.

У результаті постраждали жінка та дитина, що перебували у легкових авто

Також зазначається, що винуватець аварії опісля намагався втекти, щоправда його затримали свідки.

Крім того, водій заперечував, що був у цей момент за кермом.

На місці працювала поліція та оперативно-слідча група. Також комунальники відновлювали дроти.

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Теги: Україна Київ Аварії та ДТП алкоголь
Джерело: 24 Канал
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