Нетверезого військового з арсеналом гранат затримали в Києві: з’явились фото

У Києві правоохоронці затримали військового з арсеналом боєприпасів.

Про це інформує прес-служба поліції Києва.

В ніч на 10 березня під час патрулювання у Печерському районі Києва поліцейські зупинили нетверезого молодика на бульварі Дружби Народів.

Під час особистого огляду у нього вилучили вибухівку, корпуси гранат та запали до них. Зокрема, у чоловіка знайшли: два корпуси гранати Ф-1, три корпуси гранати РГД-5, чотири запали до них та близько 400 грамів вибухівки.

Затриманим виявився 24-річний уродженець Сумщини, який наразі є військовослужбовцем.

Звідки у нього боєприпаси та навіщо розгулював з ними вночі по Києву, чоловік не захотів пояснювати.

Тепер йому може загрожувати до семи років позбавлення волі.

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